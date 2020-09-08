Kazakistan’da masal kahramanlarının figürleriyle süslenmiş ev görenleri büyülüyor

Her şey 1983'te, şimdi hayatta olmayan Matryona Glazkova ve kocası Aleksandr'ın emekli olup evlerini dönüştürmeye karar vermeleriyle başladı: Bir süre sonra, evin ön cephesinde eski Rus tarzı oymalar, masal kahramanlarının figürleri belirdi. Basının ilgi göstermesi sayesinde, 80’li yılların sonunda ‘masal ev’in ünü tüm SSCB’ye yayıldı.

'Kışın tüm zamanını yeni figürler yaratmaya ayırdı'

Evin yeni sahiplerine göre Aleksandr Glazkov, Rus masallarından ilham aldı. Akciğer hastalığı nedeniyle, kış aylarında neredeyse hiç dışarı çıkmayarak tüm zamanını evin dekorasyonu için yeni figürler yaratmaya ayırdı. Kazakistan, Rusya ve diğer ülkelerden bu çabaya kayıtsız kalmayan insanlar, Glazkov’ların evi dekore etmelerine yardımcı oldu. Yeni ev sahipleri evi iyi durumda tutuyor.