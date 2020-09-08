Kazakistan’daki fütüristik eko-cami elektriğini kendi sağlıyor

Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da fütüristik tarzda inşa edilen ve güneş panelleriyle donatılan Irıskeldi Kajı Camii kendi elektriğini kendi sağlıyor, artakalan elektriği ise kente satıyor.

Camiinin etrafında yaklaşık 800 güneş paneli var, bu paneller sayesinde cami ihtiyacı olan elektriğin tamamını ve hatta fazlasını sağlamış oluyor.

Baş imamın anlattıklarına göre Irıskeldi Kajı Camii, 0-Watt (çevreye duyarlı) teknolojisi olan dünyanın ilk camisi. Alternatif kaynaklar, gerekli hacimden birkaç kat daha fazla elektrik enerjisi üretiyor.

Cami baş imamı Yahya Hoca İsmailov, Sputnik Kazakistan’a demecinde, “Bu yıl marttan temmuza kadar 132 bin kilovat üretildi. Kendi ihtiyaçlarımıza 8 bin 240 kilovat harcandı” açıklamasında bulundu.

'Allah'ın Çiçeği'

‘Yeşil’ enerjinin artakalan kısmı, belirlenmiş fiyat tarifesi üzerinden kente satılıyor. Satıştan elde edilen paralar ise çalışanların maaşlarına, fatura giderlerine ve vergilere harcanıyor. Baş imamın söylediklerine göre cami, elektrik satışlarından tüm harcamalarını karşılayamıyor, zira başkentte yıl içinde güneşli günlerin sayısı çok fazla değil.

Irıskeldi Kajı Camii standart dışı mimari çözümleriyle de dikkat çekiyor. Üçgen eğimli düzlemlerden oluşan yarım küre şeklini kimileri ters çevrilmiş nilüfer çiçeğine, kimilerine ise elmas yüzeylerine benzetiyor. Cami, hayırseverlerin yardımları sayesinde inşa edildi. Halk arasında telaffuz edilen adı, ‘Allah’ın Çiçeği’.