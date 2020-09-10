İspanyol şirketi, yüksek ateş durumunda rengi değişen maske geliştirdi

İspanya’da bir şirket, kullanan kişinin ateşinin 37.5 dereceyi geçmesi hâlinde renk değiştiren bir maske kumaşının patentini aldı.

İspanya’nın Muro d’Alcoi kasabasındaki Colorprint Fashion şirketi, bir kişinin üstündeyken söz konusu kişinin ateşinin 37.5 dereceyi geçmesi durumunda rengi değişen bir kumaş üretti.

Şirketin açıklamasına göre bu kumaşla üretilen maskelerin, yeni tip koronavirüse karşı koruyuculuğu da Textile Technological Institute (AITEX) tarafından onaylandı ve sertifikalandı.

İspanyol şirketi ayrıca söz konusu kumaştan bileklik ve kola yapıştırılacak bantlar da üretmiş. Bu ürünlerin de ateşin 37.5 dereceyi geçmesi hâlinde renk değiştirdiği belirtiliyor.