Beyrut patlamasında saçılan camlar için çevre dostu çözüm

Beyrut Limanı, 4 Ağustos'ta yaşanan çifte patlamayla çok derinden sarsılmıştı. Beyrut ve çevresindeki taşralarda bulunan binaların kapı ve pencerelerinden saçılan camlar, başkent sokaklarını kaplamıştı.

Bu durumun çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak isteyen bir grup gönüllü, hasar görev binalarda ve sokaklarda tonlarca ağırlıktaki camları toplamaya başladı. Toplanan camlar, geri dönüşüm için Trablusşam'daki bir cam fabrikasına gönderiliyor.

Anthony Abdülkerim adlı bir gönüllü, "Bir danışma hattı kurduk. Vatandaşlar camların fotoğrafını ve bulunduğu adresi bize gönderiyor, biz de bu adreslere ekiplerimizi gönderiyoruz. Camlar fabrikada kavanozlara, tabaklara, bardaklara ve diğer mutfak eşyalarına dönüştürülüyor" dedi.