Ukraynalı sanatçı, gerçek yumurtalardan ‘Faberge Yumurtaları’ yapıyor

Ukraynalı sanatçı Anatoliy Boyko, gerçek kuş yumurtalarından, Faberge Yumurtaları olarak bilinen mücevherlerle süslü Emperyal Yumurtalar’ı andıran sanat eserleri yapıyor.

Boyko, Rus hanedanı için yapılan Faberge Yumurtaları tarzında tasarladığı yumurtalarla dikkatleri üzerine topluyor.

Eserleri için bıldırcın, tavuk, kaz ve devekuşu gibi hayvanların yumurtalarını kullanan Boyko, yumurtaları esnetmek için özel bir teknik geliştirdiğini iddia ediyor.

Boyko, “İnsanlar bana Ukraynalı Faberge diyor. Bu beklentileri karşılamalıyım” dedi.

Tasarımlarıyla yaklaşık 10 yıldır uğraşan Boyko, iç içe geçmiş yumurta tasarımları da üretiyor. Bu eserlerin fiyatları ise 500 dolar civarında.

Boyko, çalışmalarında istediği sonuca ulaşmak için metal ve elmas uçlu delgi kullanıyor.