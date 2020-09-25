Vegan ve et yiyen: Kim daha sağlıklı?

Detaylar Sputnik'in hazırladığı videoda.
İngiltere'den ikiz kardeşler Hugo ve Ross Turner, "vegan mı yoksa et yiyen mi daha sağlıklı?" sorusunun cevabını, kendi üzerlerinde deney yaparak aradı.
Detaylar Sputnik'in hazırladığı videoda.
ABD'de uyuşturucu bulundurmaktan bir yıl hapis cezasına çarptırılan Nickolaus Garrison (34), yargıç tarafından cezası okunduğu sırada mahkeme binasından kaçtı.
1970'lerin popüler anime dizisi 'Mobile Suit Gundam'daki robotlardan birine göre inşa edilen 18 metre yüksekliğinde, 25 ton ağırlığındaki insansı robot, uzun yıllar süren çalışmaların ardından, sonunda hareket ettirildi.
Rus 'İlk Uçuş' hava akrobasi grubu, Yak-52 uçak tipiyle 'ölü döngü' akrobasi figürünü üst üste 11 kez gerçekleştirerek dünya rekoruna imza attı. Figür sayısı, ekibin kurulmasının 11. yıldönümüne atfedildi.
Pandemiden önce taşımalı eğitimin olduğu Mardin’in Nusaybin İlçesine bağlı Eskihisar (Marin) Köyü uzaktan eğitime erişemiyor. Her evde 3-4 öğrencinin olduğu köyde, bilgisayar, tablet yok, cep telefonları var ama ne şebeke var ne de internet. Evlerde bir televizyonun olduğu köyde, yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle uzaktan eğitime erişilemiyor.
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