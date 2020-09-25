Vegan ve et yiyen: Kim daha sağlıklı?

Pandemiden önce taşımalı eğitimin olduğu Mardin’in Nusaybin İlçesine bağlı Eskihisar (Marin) Köyü uzaktan eğitime erişemiyor. Her evde 3-4 öğrencinin olduğu köyde, bilgisayar, tablet yok, cep telefonları var ama ne şebeke var ne de internet. Evlerde bir televizyonun olduğu köyde, yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle uzaktan eğitime erişilemiyor.