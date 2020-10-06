Azerbaycan: Ermenistan, Gence’de pazar yerini vurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in açıklamasına göre, Ermenistan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan’ın Gence kentinde bir pazar yerini vurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ermenistan güçlerinin Gence’de bir Pazar yerini vurduğunu ifade etti.

Hacıyev, “Pazar yerinin askeri bakımdan nasıl bir önemi olabilir? Bu gelişigüzel saldırının tek amacı siviller arasında çok sayıda ölüme yol açmak. Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivillere karşı yürüttüğü devlet terörü devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Armenian armed forces shelled central market of Ganja. How market could have any military importance? This indiscriminate missile attack was done with sole purpose of causing mass casualties among civilians. State terrorism of Arm agnst civilian Azerbaijanis continue pic.twitter.com/Is8sNkHOnY — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 5, 2020

​Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan da Gence’ye saldırıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Gence'deki pazar yerinde meydana gelen saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı: