Japonyalı kadın yaşadığı yeri oyuncak bebek köyüne dönüştürdü

Japonya'daki Nagoro isimli ıssızlaşmış bir köyde yaşayan Ayano Tsukimi adında bir kadın, köyün eski sakinlerinin anısını korumak için ilginç bir yöntem buldu.

İlk önce korkuluk yapan Tsukimi, sonra kendisini yalnız hissetmemek için eski komşularına benzeyen kuklalar yapmaya başladı. 350 kuklanın 'oturduğu' köy, kimine göre bir korku filmi setini anımsatırken, gezgin ve gazetecilerin dikkatini çekti.

Ayano Tsukimi, Nagoro köyünde doğmuş ve sonra Osaka kentine taşınmıştı. Babasına bakmak için 2002 yılında geri dönen kadın, eskiden yoğun nüfuslu olan köyünü genç insanların şehirlere taşınmasıyla ıssızlaşmış durumda bulmuştu.