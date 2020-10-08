Rusya'da Alman kurdu cinsi köpek, aslan yavrularına annelik yaptı

Rusya'da Alman kurdu cinsi bir köpek, Uzak Doğu bölgesinde bulunan Beyaz Aslan Parkı'nda doğan ama annesinin kendilerine soğuk davrandığı ve yeterince emzirmediği aslan yavrularına annelik yaptı.

Özel mamayı beğenmedikleri için açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olan küçük aslanlar, köpek ailesine kabul edilip kurtarıldı. Kedileri sevmemesine rağmen büyük kedi olan aslan yavrularını emziren köpeğin bir tane öz yavrusu da var.