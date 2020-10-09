Avusturyalı şirketten herkesin kendi kendine yapabileceği koronavirüs testi

Avusturya’nın başkenti Viyana’dan ‘testFRWD’ isimli bir filiz şirket, isteyenlerin kendi kendine yapabileceği bir koronavirüs test sistemi geliştirdi. Testin amacı, salgın sırasında kalabalık yerlerde toplanmayı daha kolay hale getirmek.

Viyana’dan ‘testFRWD’ isimli filiz şirket, kendi başına yapılabilen bir test geliştirdi. Kit içerisinde gargara testi ve telefon uygulaması yer alıyor. Test yapmak isteyen kişi internet üzerinden kimlik bilgilerinin beyanını ve kontrolünü yapabiliyor, sonuçları görüntüleyebiliyor.

Virolog ve şirketin ortağı Christoph Steininger, “Test sonucu en fazla 24 saat içinde belli oluyor” dedi.

Steininger, gargara testi ile kişinin bir sağlık personelinin yardımına ihtiyaç duymadan, kolayca ve acısız şekilde kendine test yapabileceğini ifade etti. Herkesin kendi kendine yapabileceği bu test kiti, hükümet ve yetkili makamlar tarafından onaylanmış durumda. Kit bu açıdan türünün ilk örneği.

‘Turizm ve etkinlik sektörüne çözüm sunmak istiyoruz’

Ekipte yer alan bir diğer isim Veit-Ander Aichbichler de,ifadelerini kullandı.