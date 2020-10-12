Hindistan'da bir sanatçı daktilosu ile harika portreler oluşturuyor

Eski bir bankacı olan A.C. Gurumurti, yeni ve benzersiz sanat eserleri yaratma fikriyle yola çıktığında aklına daktilo kullanmanın geldiğini ve bu girişimin hayatındaki en büyük atılım olduğunu söyledi.

Şu ana kadar daktilo ile çizilmiş 250-300 eseri bulunan sanatçı, bu atılımının 1968'de ABD Senatörü Robert Kennedy'nin öldürüldüğünde, daktilo kullanarak bir portre oluşturmaya karar vererek başladığını paylaştı. Sanatçının eserleri ise birçok gazetede yayınlanmış.

Bir portrenin yapımı üç saat alıyor

Sanatçı, sürecin portrenin öznesinin ilk taslağı ile başladığını ve daha sonra kağıdı daktiloya koyup portreyi çizdiğini, aynı zamanda portreleri, gölge yöntemi ve klavyeye uyguladığı kuvveti değiştirerek ve boş alanlar bırakarak ürettiğini açıkladı.

Gurumurti, finans sektöründe çalıştığı zamanlardan itibaren profesyonel daktilo eğitimine sahip ve dakikada 90 harfe kadar yazabiliyor. Sanatçı, yaklaşık üç saat içinde bir portre oluşturabiliyor. Çalışmaları Gandi, rahibe Teresa ve Nelson Mandela'nın yanı sıra ünlü aktörler Bruce Lee ve Charlie Chaplin gibi dünya figürlerinin çizimlerini içeriyor.