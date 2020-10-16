Hazar Denizi kıyısında ‘terk edilmiş’ Sovyet ekranoplanı görüntülendi

İnşası süren Patriot Parkı’nda sergilenmesi için yaz aylarında Dağıstan’a götürülülen ekranoplanın, birkaç ay sonra sosyal medyada Hazar Denizi kıyılarında çekilmiş fotoğrafları paylaşılmaya başladı. İnsanlar bu efsanevi aracın öylesine deniz kıyısına bırakıldığını düşünüp endişelenmişlerdi.

Ancak LUN‘un taşınmasıyla uğraşan nakliye kuruluşuna göre, ekranoplan teslimat sırasında meydana gelen hasar nedeniyle kıyıda kalmıştı. Şimdi uçağın gövdesinin altında, istenilen yere teslim edilmesine yardımcı olacak üç boyutlu şişme düzenekler var.

Proje 903 'Lun' çerçevesinde geliştirilen füze taşıyıcı ekranoplan Temmuz 1986'da suya indirildi. Araç, saatte 500 kilometre hızla 2000 kilometreye kadar hareket edebilme özelliğine sahip. 74 metre uzunluğunda ve 19 metre yüksekliğinde olan ekranoplan 2001 yılında Rus donanmasının kullanımından çıkarıldı.