70 yaşındaki Rus dağcı, kayalardan halatsız indi

Andrey Diduh adlı dağcı, Rusya'nın Güney Sibirya bölgesindeki Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan ve yüksekliği 40 metreden daha fazla olan kayalıklardan yalnızca vücudunu kullanarak indi. Sosyal medyadan paylaşan o anlar izlenme rekoru kırdı.
70 yaşındaki Rus dağcı Andrey Diduh, Rusya'nın Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan onlarca metre yükseklikteki kayalıklardan tırmanış ipi olmadan indi.
Andrey Diduh adlı dağcı, Rusya'nın Güney Sibirya bölgesindeki Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan ve yüksekliği 40 metreden daha fazla olan kayalıklardan yalnızca vücudunu kullanarak indi. Sosyal medyadan paylaşan o anlar izlenme rekoru kırdı.
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