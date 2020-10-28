Yenilgisi olmayan Habib Nurmagomedov'un hayatı ve kariyeri

Sputnik, Justin Gaethje'yi mağlup ederek UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez koruyan Dağıstanlı Habib Nurmagomedov'un hayatı ve babası Abdulmanap Nurmagomedov ile baba-oğul ve sporcu-antrenör ilişkisini topladığı arşiv ve yeni karelerle anlatıyor:
UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Habib Nurmagomedov, dövüş sanatına küçük yaşta başlayarak yenilgisi olmayan şampiyon olarak kariyerini sonlandırdı.
Sputnik, Justin Gaethje'yi mağlup ederek UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez koruyan Dağıstanlı Habib Nurmagomedov'un hayatı ve babası Abdulmanap Nurmagomedov ile baba-oğul ve sporcu-antrenör ilişkisini topladığı arşiv ve yeni karelerle anlatıyor:
Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yaşayan ve kendisini vampire benzettiren sıra dışı dişlere sahip Mister Gru isimli kedi, sahibiyle birlikte evsiz hayvan barınakları için kitap satarak para topluyor.
70 yaşındaki Rus dağcı Andrey Diduh, Rusya'nın Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan onlarca metre yükseklikteki kayalıklardan tırmanış ipi olmadan indi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçılıkla uğraşan Abdullah Özpelit'in (52), bir kedinin avı olmak üzereyken kurtardığı kargayla olan dostluğu, görenleri hem gülümsetiyor hem şaşırtıyor. Kedilerle de zaman geçirmeye başlayan karga, onlar gibi de ses çıkarıyor.
Van'da, 9 yıl önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümüne sayılı günler kalırken, aradan geçen zamana rağmen yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)