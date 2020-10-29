Rusya’da bir hayvanat bahçesindeki hayvanlar ABD başkanlık seçimlerine dair kehanette bulundu

Hayvanlara, üzerine eski başkan yardımcısı demokrat Joe Biden ve ABD'nin şu anki Başkanı cumhuriyetçi Donald Trump’ın portresi yapılmış iki karpuz verildi. Sonrasında da karpuzlar arasında bir seçim yapmaları beklendi.

Görüşler farklılaştı

Bartek isimli kaplan, üzerinde Trump'ın portresi olan karpuzu parçaladı ve yere attı. Han isimli Bengal kaplanı ise Biden'in olduğu karpuzla oynamaya başladı. Bir diğer hayvanat bahçesi sakini ayı Buyan önce Biden’lı karpuzu daha sonra da üzerinde Trump’ın yüzünün olduğu karpuzu yemeye başladı.

2016'da Hillary Clinton'ı seçtiler

Sonucu hangisinin doğru tahmin ettiği 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin ardından haftaya belli olacak.

Bu Royev Ruçey hayvanat bahçesinin sakinlerinin ilk seçim tahmini tecrübesi değil. Hayvanlar 2016 yılında da ‘oy kullanmıştı’: O yıl karpuzların yardımıyla Hillary Clinton'ı seçtiler, ancak zafer sonunda cumhuriyetçi Trump'ın olmuştu.