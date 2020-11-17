Sualtı kameramanı, Meksika'daki tehlikeli timsahları yakından görüntüledi

Sualtı kameramanı Bartolomeo Bove, Meksika'daki tehlikeli timsahlara bire bir yakınlaşarak çok yakından görüntülerini çekti. Meraklı hayvanlar, onları filme çeken dalgıçları ve ekipmanlarını inceledi.

Bove, timsahların neden saldırmadıkları hatta onun yerine onlara nasıl bu kadar yakından yaklaşmasına izin verdiklerini merak edenlere cevap olarak, timsahların fırsat bulduğu ilk anda yine bunu yapabileceklerini söyledi.

'Yetişkin insanları daha az uygun bir av olarak görürler'

Sualtı kameramanına göre her ne kadar timsahların çoğu insanları büyüklük bakımından aşsa da, genelde yetişkin bir insanı çok büyük olarak algılarlar. Bu nedenle genellikle beslendikleri balıklar, kuşlar ve kabuklu hayvanlar gibi boyut olarak daha küçük besinlere kıyasla insanları daha az uygun bir av olarak görürler.

'Timsahlar sizi sürekli gözlemlerler'

Timsahlara yaklaşmanın en güvenli yolunun, sınırlı görme alanlarından dolayı suda onlarla aynı seviyeden veya biraz altından direkt önlerinden yaklaşmak olduğunu söyleyen Bove şöyle devam ediyor:

“Timsahlar atağa geçtiklerinde bunu genellikle yan cephenizden yaparlar, ısırmak için öne atılmazlar. Timsahlar oldukça zeki hayvanlar ve sizi sürekli gözlemlerler, gözleri sudaki hareketlerinizi sürekli takip eder. Bazen onlara önden yaklaşsanız bile yavaş ama sürekli bir şekilde kendilerini sizin yanınızda kalacakları biçimde konumlandırırlar, en ufak bir dikkat dağınıklığınızdan yararlanmaya hazır bir biçimde saldırıya uygun pozisyona gelirler. O yüzden onlarla yüzecekseniz gözlerinizi asla timsahtan ayırmayın.”