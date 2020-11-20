Efsane Rus balerin Maya Plisetskaya, 95 yıl önce bugün dünyaya geldi

20 Kasım 1925 tarihinde Moskova'da dünyaya gelen Maya Plisetskaya, bale sanatının en ünlü isimlerinden biri oldu.

Bolşoy Tiyatrosu'nun Prima Balerini olarak 'Demir Perde'ye rağmen SSCB'nın dışında da ün kazanan Plisetskaya, ilk önce diğer ünlü Rus balerin Anna Pavlova için koreografisi tasarlanan 'Kuğunun Ölümü' performansının yanı sıra birçok bale gösterisinde rol alarak dünyanın önde gelen balerinleri arasında yerini aldı.

'Kuğunun Ölümü'ndeki dramayı etkileyici ve şiirsel bir şekilde aktarmak için uğraşan balerin, kuşun hareketlerini incelemek için Moskova Hayvanat Bahçesinde kuğuları izliyordu.

Maya Plisetskaya'nın hayatı ve kariyeri Sputnik'in videosunda.