İtalya’daki bir bakımevinde ‘sarılma duvarı’ hizmeti

İtalya’nın Castelfranco Veneto kasabasında bir bakımevinde salgın nedeniyle ayrı düşen ailelerin bir araya gelebilmesi için ‘sarılma duvarı’ çözümü uygulanıyor. İnsanlar koruyucu bir şeffaf bölme yardımıyla sevdiklerine sarılabiliyor.

İtalya’daki bir bakımevinin sakinleri sosyal mesafe kurallarına uyarak sevdikleri ile temas kurabiliyor.

Fikrin sahibi ve bakımevinin müdürü olan Elisabetta Barbato, “Eldiven ve kulaklıklı koruyucu bölmeler, ailelerin yakınlaşmasını sağlarken bir küvez gibi onları koruyabiliyor” dedi.

Koruyucuların hem bakımevi sakinleri hem de yakınları için faydalı olduğunu belirten Barbato, insanlarda bilişsel ve davranışsal açıdan gelişme gözlemlendiğini ifade etti. Barbato’ya göre, bakımevi sakinlerinin aileleri de sevdikleri ile temas kurabildikleri için durumdan memnun.