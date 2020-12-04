Rusya'da bir mücevher şirketi, 1 milyon TL değerinde lüks gaz maskesi üretti

Maske toplamda 3 bin 750 pırlantanın yanı sıra 450 gram beyaz altından oluşuyor. Model yaklaşık 500 gram ağırlığında ve 1 milyon 43 bin Türk Lirası değerine sahip.

'2020 yılında yaşananların akılda kalıcı olması içn ürettik'

Kovid-19 salgınının ilk dalgası sırasında, değerli taşlar içeren özel bir maske üretme fikrinin aklına geldiğini söyleyen mücevher şirketinin direktörü Dmitriy Kuznetsov, 2020 yılında yaşananların akılda kalıcı olması için böyle bir maske üretmeye karar verdiğini belirtiyor. Başlangıçta maskeyi ne kadar talep göreceğini düşünerek değil bu fikri ilk hayata geçirenler olmak adına ürettiklerini söyleyen şirket yetkililerinin anlattığına göre, sonrasında maskeye talep hızlı bir şekilde artmış.