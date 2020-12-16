Japonya’da bir dükkan gerçek yüzleri maskeye dönüştürüyor

Tokyo’daki bir dükkan, gerçek insan yüzlerini maske olarak üreterek kişiye özel maskeler yaratıyor.

Tokyo’daki Kamenya Omote isimli maske dükkanı, insan yüzlerini üç boyutlu taramalardan geçirerek tamamen gerçek kişilere ait maskeler üretiyor. Bu eşsiz tasarım maskelerin fiyatı ise yaklaşık 775 euro.

Sıradan insanlardan aldığı yüz taramalarını gerçekçi maskeler haline getirip sattığını söyleyen dükkan sahibi Shuhei Okawara, çoğu insanın bu maske fikrini pek hoş karşılamadığını da belirtiyor. Tepkilerin çoğu böyle olsa da Shuhei Okawara herkesin maskelere baktığında farklı tepki vermesinin onları daha eğlenceli kıldığını söylüyor.