Moskova, yılbaşı için süslendi

Şehrin merkezi ve parkları çeşitli ışıklar ve süslemelerle renklendirildi, metroda ise özel yılbaşı temalı tren hizmete sokuldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle Moskova'da geleneksel Yeni Yıl festivalleri ve kitlesel kutlama etkinlikleri iptal olsa da Rusya'nın başkenti yılbaşı için süslendi.
Şehrin merkezi ve parkları çeşitli ışıklar ve süslemelerle renklendirildi, metroda ise özel yılbaşı temalı tren hizmete sokuldu.
Rus kozmonot Sergey Kud-Sverçkov, sosyal medya hesabından uzay yürüyüşü sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.
Tokyo’daki bir dükkan, gerçek insan yüzlerini maske olarak üreterek kişiye özel maskeler yaratıyor.
Rusya’nın Saint Petersburg şehrindeki Mozi J isimli mücevher şirketi, üzerinde pırlanta bulunan beyaz altından yapılmış bir gaz maskesi üretti.
3 Aralık 1966 tarihinde, Moskova bölgesindeki bir toplu mezarında bulunan ismi tespit edilemeyen bir askerin cenazesi, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Nazilere karşı savaşırken kahramanlık gösteren Sovyet askerlerin anısını ölümsüzleştirmek için Kremlin duvarının yanında tekrar defnedildi. 3 Aralık, Rusya'da Meçhul Asker Günü ilan edildi.
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