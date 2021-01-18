74 yaşındaki Antalya sakini boks antrenmanlarıyla Parkinson hastalığına meydan okuyor

Antalya’da yaşayan Naciye teyze olarak da bilinen 74 yaşındaki Belçikalı Nancy Van Der Straeten, Parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek için birkaç yıldır düzenli boks yapıyor.

Parkinson teşhisi konulduktan sonra sadece ilaçların tedavi için yetmediğini anladığını anlatan Nancy, ‘Youtube’dan ABD ve Hollanda’da Parkinson tedavisinde yıllardır boks antrenmanlarının etkili bir şekilde kullanıldığını öğrendim’ dedi.

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı uygulanan karantina döneminde evinde boks antrenmanlarına devam ettiğini söyleyen Nancy, ‘Neyse ki evimde kum torbası ve koşu bandı var’ ifadesini kullandı.

Kadının antrenörü de Nancy’yi çok disiplinli ve çalışkan bir öğrenci olarak nitelendirerek spor sevgisinin gençlere örnek olduğunu belirtti.