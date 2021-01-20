Yakutistan'da itfaiyeciler eksi 55 derecede buz tutan kıyafetlerini çekiçle çıkarıyor

Yakutistan’da gece saatlerinde hava soğukluğu bazen eksi 60 dereceye ulaşabiliyor. İtfaiyecilerin görevinin başındayken ıslanması nedeniyle kıyafetleri de anında buz tutuyor.
Rusya’ya bağlı Yakutistan’da dondurucu soğukta görevini yerine getiren itfaiye ekiplerinin paylaştığı videoda eksi 55 derecede bir markette çıkan yangını söndürme çalışmalarının ardından kıyafetlerinin kalın buz tabakasıyla kaplanmış olduğu görülüyor.
Yakutistan’da gece saatlerinde hava soğukluğu bazen eksi 60 dereceye ulaşabiliyor. İtfaiyecilerin görevinin başındayken ıslanması nedeniyle kıyafetleri de anında buz tutuyor.
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