Çin'de kanalizasyona fişek atan çocuk bomba paniği yaşattı

Çevredekiler bomba sanıp olay yerinden kaçtı. Çocuğun bu yaramazlığı, şans eseri kimseye zarar vermedi, ancak polisin kendisi ve anne babasına uyarıda bulunduğu belirtildi.
Çin'in Sichuan eyaletine bir çocuk elindeki fişeği kanalizasyona atıp kaçtı. Çocuğun fişeği kanalizasyona atmasıyla meydandaki rögar kapakları tek tek havaya uçtu.
Çevredekiler bomba sanıp olay yerinden kaçtı. Çocuğun bu yaramazlığı, şans eseri kimseye zarar vermedi, ancak polisin kendisi ve anne babasına uyarıda bulunduğu belirtildi.
Rusya'nın Belgorod kentinde kışı geçiren ördekler hakkında çekim yapan gazeteci Aleksander Saşnev, buz tutan gölde boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalan bir köpeği görünce suya atlayarak hayvanı kurtardı. Köpeğin kurtarılma anları kameraya yansıdı.
Rusya’ya bağlı Yakutistan’da dondurucu soğukta görevini yerine getiren itfaiye ekiplerinin paylaştığı videoda eksi 55 derecede bir markette çıkan yangını söndürme çalışmalarının ardından kıyafetlerinin kalın buz tabakasıyla kaplanmış olduğu görülüyor.
Hindistan’da bir tapınağın girişinde oturan köpek, mabetten çıkanlara patisini uzatarak bir nevi el sıkıştı. Sosyal medyada viral olan videoda köpeğin tapınaktan çıkanları nasıl ‘kutsadığı’ görülüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodokslukta İsa’nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramında geleneğini bozmayıp buzlu suya girdi.
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