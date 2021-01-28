Moskova’da Rusya’nın ilk uçan taksisinin prototipi gösterildi

Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni uçan araba gösterildi. Uçan taksi şirketi Hover’ın Genel Müdürü Aleksandr Atamanov, bu tür taksilerin ilk numunelerini bu yıl üretmeyi planladıklarını kaydetti.

Rus uzmanlar tarafından geliştirilen insansız araç 150 metre kadar irtifaya çıkabiliyor ve 300 kilogram kadar ağırlığı taşıyabiliyor.

Araç saatte 200 kilometre hıza çıkabiliyor, tek şarjla 100 kilometre mesafe kat edebiliyor. Bununla birlikte araç, elektrikli motorlarının düşük sesli olması nedeniyle şehiriçi kullanıma uygun.

Atamanov, bu yeni ulaşım aracının boyut bakımından sıradan otomobillerden farkı olmadığını ve elektrikle çalıştığını söyledi.

Atamanov, uluslararası trendler doğrultusunda, aracın ilk tanıtımının 2025’te yapılmasının planlandığını ifade etti.