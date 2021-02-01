Moskova'da robotlar temel sağlık göstergelerini ölçüyor

Ziyaretçilerin temel sağlık göstergelerini ölçebilen robotlar, Rusya'nın başkenti Moskova'nın Sağlık Dairesi ve çok fonksiyonlu kamu hizmetleri merkezlerinde çalışıyor.

Robot Arşimet isteyenlerin tansiyonunu ölçüyor, misafirleri gitmeleri gereken yerlere yönlendiriyor ve sosyal mesafe kurallarına uyulması çağrısı yapıyor.

Arşimet’i geliştiren robot şirketi Promobot, İstanbul şehrindeki Sabiha Gökçen Havalimanı da dahil olmak üzere 40 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.

Promobot şirketinin tasarımcıları, ‘Terminator’ filmindeki Arnold Schwarzenegger görünümünde arkadaşlık eden bir robot da geliştirmişti.