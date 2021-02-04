Atıklardan aksesuar, kaykay ve bisiklet yapıyorlar

Şirket, geri dönüşebilen malzemelerden aksesuar, ev dekorasyonu ürünleri, hatta kaykay ve bisiklet yapıyor:

99Recycle markasının eş kurucusu Anton Rıkaçevskiy, ''İnsanlık çöp sorununu çözümünü bulmalı. Dünya toplumunun bu sorunu çözmekten başka çaresi yok, çünkü atıklar oluşuyor ve buna çözüm üretmek lazım'' açıklamasında bulundu.