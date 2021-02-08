Türk-Rus Ortak Ateşkesi İzleme Merkezi'nin faaliyetileri kameraya yansıdı

Güvenliği Azerbaycan Ordusu tarafından sağlanan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Ağdam ilinin Merzili köyüne yakın bir alanda yaklaşık 4 hektarlık arazide inşa edildi ve 65 modüler odadan oluşuyor. Rus ve Türk askerlerinin görev yaptığı ortak merkezde, insansız hava araçlarını kullanan askerler dahil her iki tarafta 60 askeri personel yer alıyor.

© Sputnik / Vitaliy Ankov Orlan-10 insansız hava aracı

Rus-Türk ortak merkezinin Rus sözcüsü Mihail Zavalkin, “Karabağ’daki durumu, Forpost ile Orlan araçları da dahil olmak üzere insansız hava araçlarının yardımı ile 7/24 izlemekteyiz. Çatışmasızlık hâlinin ihlaline dair bir tespitimiz olmadı” açıklamasını yaptı.

Zavalkin, insansız hava araçlarından aralıksız olarak görüntü aldıklarını, ellerine geçen görüntüler üstünden askeri araçların ve personelin hareketlerini incelediklerini, ayrıca temas hattının taraflardan biri tarafından geçildiği durumları da kayıt altına aldıklarını söyledi.

Merkez’de görev alan Rusya grubunda operatörler, muhabereciler, çevirmenler ve insansız hava aracı operatörleri olan subaylar yer alıyor. Zavalkin, gözlem merkezinin, gereken tüm mülk, malzeme ve teknik imkanların yanı sıra askeri teçhizata sahip olduğunu söyledi.

Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus Ateşkesi İzleme Merkezi © Sputnik

Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus Ateşkesi İzleme Merkezi © Sputnik

Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus Ateşkesi İzleme Merkezi © Sputnik

Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus Ateşkesi İzleme Merkezi © Sputnik 1 / 4 © Sputnik Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus Ateşkesi İzleme Merkezi

Merkezde görevli Türk askerlerden Albay Ali Karakaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye-Rusya Ortak Merkezi, ateşkesin ve tüm çalışmaların kontrolünü gerçekleştiriyor. İhlal edilen bütün eylemlerin kontrolüne ilişkin verilerin toplanması, birleştirilmesi ve doğrulanmasını sağlanıyor. Gözlem yapmak, insansız hava araçlarını uçurmak ve diğer kaynaklardan alınan verileri değerlendirmek suretiyle ateşkes ihlalleri kayda alınıyor. Diğer olaylarla ilgili şikayetler, konular ve sorunlar inceleyerek ateşkes ihlallerini önlemeye yönelik tüm net tedbirler alınıyor” dedi.