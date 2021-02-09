Dağlık Karabağ’daki Rus mayın temizleme uzmanları çalışmalarına devam ediyor

Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus uzmanlar, Uran-6 robot sistemleriyle mayın temizleme faaliyetleri yürütüyor, yerleşim birimlerini patlayıcılardan temizliyor.

Uzmanlar tarafından 23 Kasım 2020’den bu yana Dağlık Karabağ’da yaklaşık 24 bin 200 patlayıcı etkisiz hale getirildi. Bulunan patlayıcılar güvenli bir alana götürülüp imha ediliyor. Tahliye edilmesi mümkün olmayan patlayıcılar ise gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra bulundukları yerde ortadan kaldırılıyor.