Rus barış güçleri Dağlık Karabağ’da patlayıcı temizleme çalışmaları gerçekleştirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle birçok şeyin çevrimiçi ortama taşınması işleri kolaylaştırırken teknolojinin azizliğine uğrayanlar da yok değil. ABD'de çevrimiçi görülen bir davada yaşanan 'kedi krizi' bunun son örneklerinden oldu.