Rus şirketten 'siber kol protezi'

Rusya'da Motorika şirketi, hem çocuklar, hem yetişkinler için 'siber kol protezleri' üretiyor.

Basit çekiş güçlü protezlerden çok fonksiyonlu robotik protezlere kadar tüm teknoloji çeşitlerini uygulayan şirket, üretimde 3D baskı yöntemlerini de kullanıyor. Tüm parçaları Rusya’da üretilen bu protezler teknik açıdan zor olmalarına rağmen aynı zamanda ergonomik ve rahat kullanımlı.

Rusya'da uygulanan devlet kampanyası çerçevesinde protez veya tekerlekli sandalye gibi rehabilitasyon сihazları, ihtiyacı olan birçok kişiye ücretsiz olarak sağlanabilir.