Biden’ın maskesini unuttuğu anlar kameralara yansıdı

ABD Başkanı Joe Biden, dün başkent Washington’da gerçekleşen Kovid-19’a karşı aşılamayla ilgili bir basın toplantısından ayrılırken maskesini kürsüde unuttu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den sonra bu kez ABD Başkanı Joe Biden, dün başkent Washington’da gerçekleşen Kovid-19’a karşı aşılamayla ilgili bir basın toplantısında "Aşı programımızın hızına kanıp, gardımızı düşürmeyelim. Tanrı aşkına maskelerinizi takın" uyarısında bulunup toplantıdan ayrılırken maskesini kürsüde unuttu.

Kameralara yansıyan görüntülere göre, aralarında Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de bulunduğu bazı isimler Biden’e maskesini hatırlattı. Biden, hatırlatma üzerine geri dönüp maskesini aldı: