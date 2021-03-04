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    İstanbul-normalleşme

    ‘Turuncu’ kodlu İstanbul ne kadar normalleşebildi?

    © Sputnik / Onur Özovalı
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/videokulubu/202103041043949237-turuncu-kodlu-istanbul-ne-kadar-normallesebildi/

    İstanbul, Türkiye’nin ikinci normalleşme sürecine ‘yüksek riskli’ kategoriyle girdi. Bu süreçte kafe ve restoranlar akşam 7’ye kadar açıkken, bar ve meyhaneler henüz kepenkleri kaldıramadılar. Sputnik ‘turuncu’ kodlu şehrin sokaklarını görüntüledi ve sordu: İstanbul ne kadar normalleşebildi?

    Türkiye Mart başından itibaren pandemi döneminde ikinci normalleşme sürecine adım attı. Sağlık Bakanlığı ülkeyi risk durumuna göre dört renge ayırdı. İstanbul an itibariyle turuncu renkli yani henüz riskli durumdan sıyrılabilmiş değil. 

    Ancak İstanbul sokakları normaline dönmüş durumda. Sokaklarda kalabalık hakimken, 20 Kasım’dan beri müşterilerini ağırlayamayan kafe ve restoranlar hala boş. Kısıtlamaların hafiflemesiyle halkın endişeleri kaybolmuş değil. Kafe ve restoranlar siftah bile yapamamaktan şikayetçi. Akşam 7’ye kadar açık kalabilecek olan bu işletmeler saat kısıtlamasından da yakınıyorlar. 

    Öte yandan bar ve meyhaneler kısıtlamaların gevşemesinden nasibini alamadı, hala kapalılar. Bir seneyi aşkın kepenkleri kapalı olan bu işletmeler iflasın eşiğinde ve on binlerce çalışanı işsiz durumda. Mağdur olanlar sadece işletme sahipleri değil, eğlence sektöründe sigortasız çalışmanın yaygın olmasından dolayı bar ve meyhanelerde çalışan işçiler devlet tarafından yapılan desteklerden de yararlanamadılar. 

    Sputnik ‘turuncu’ kodlu şehrin sokaklarını görüntüledi ve halka sordu: İstanbul ne kadar normalleşebildi?

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    Etiketler:
    Meyhane, bar, Restoran, Kafe, Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, risk, İstanbul, kontrollü normalleşme, kademeli normalleşme, Normalleşme takvimi, normalleşme süreci, Normalleşme, pandemi, Kovid-19, Koronavirüs, Türkiye, Burcu Okutan
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