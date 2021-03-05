Rusya Savunma Bakanlığı Karabağ’daki patlayıcı maddelerin nasıl imha edildiğini gösterdi

İstanbul, Türkiye’nin ikinci normalleşme sürecine ‘yüksek riskli’ kategoriyle girdi. Bu süreçte kafe ve restoranlar akşam 7’ye kadar açıkken, bar ve meyhaneler henüz kepenkleri kaldıramadılar. Sputnik ‘turuncu’ kodlu şehrin sokaklarını görüntüledi ve sordu: İstanbul ne kadar normalleşebildi?