Etna'nın siyah külleri ile kaplı Sicilya şehirleri

Sicilya şehirlerinin sokakları ve çatıları, Etna yanardağının külleri ile siyaha döndü.

Drone ile çekilen görüntüler, yanardağın yakınında bulunan Doğu Sicilya'daki tüm kasaba ve köylerin sokaklarında, meydanlarında ve çatılarındaki siyah külü gösterdi.

Son haftalarda yanardağın inanılmaz derecede aktifleşmesi sonrası Sicilya bölgesel hükümeti, küllerin ulaştığı birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Volkanik gazların sağlık üzerindeki zararlı etkilerinin yanı sıra patlama tehdidine rağmen insanlar Etna yakınlarında yaşamaya devam ediyor, zira volkanik toprağın çok verimli olduğu biliniyor.