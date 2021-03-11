Rusya'da bir kömür madeninde dört mamut dişi bulundu

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Kemerovo Bölgesi'ndeki bir kömür madeninde dört mamut dişi ile eski çağlara ait bir atın metakarpal kemiği bulundu.

Russia Today'in haberine göre maden şirketi yetkilileri, mamut dişlerini ve bir ata ait metakarpal kemiğini yerel bir müzeye teslim etti.

Şirketin Halkla İlişkiler Birimi Müdürü Larisa Beresneva, kalıntıların Kedrovsk kömür madeninde madenciler tarafından kazı çalışmaları yapıldığı sırada bulunduğunu ifade etti.

Dişlerin ve kemiğin teslim edildiği Kuzbass Devlet Bölgesel Etnoğrafya Müzesi yetkilisi Dmitriy Slobodin de, bu parçaların hem müze koleksiyonları hem de bilim açısından çok ilgi çekici söyleyerek "Zira bu kadar iyi korunan mamut dişlerini, ki bunlar yetişkin bir mamuta ait, ilk kez görüyorum. Çok güçlü, kalın dişler" dedi.