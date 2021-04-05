Yakut atlarını dünyaya göstermek için Yakutistan'dan Avrupa'ya gidiyorlar

Dünyanın en soğuk yerleşim yeri Oymyakon'la aynı bölgede bulunan bir kasabadan dört atla yola çıkan gezginler, 3 haftada 900 kilometrelik yol katetti.
Yakutistan'dan iki kişi, bölgeye özgün olan at cinsi Yakutistan atlarına binip Avrupa yolculuğuna çıktı.
Dünyanın en soğuk yerleşim yeri Oymyakon'la aynı bölgede bulunan bir kasabadan dört atla yola çıkan gezginler, 3 haftada 900 kilometrelik yol katetti.
Vietnam'ın Hau Giang eyaletindeki bir çiftçi, insanları ve tarım ürünlerini göller arasında taşıması için pet şişelerden sal yaratıyor.
Tarihi 18. yüzyılın ikinci yarısına uzanan Rusya'nın gözdesi Bolşoy Tiyatrosu, en büyük 10 opera tiyatrosu arasında yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer füzelerle donatılan 3 Rus denizaltının aynı anda buzları kırarak yüzeye çıktığı anın görüntülerini paylaştı.
Türkiye, kamuoyu tarafından ‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 Mart’ta ayrıldı.
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