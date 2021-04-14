İşitme engelli çocuklara dans etmeyi öğretmek mümkün mü?

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir okulda koreograf Rimma Çernıh, 16 yıldır işitme engelli ve işitme güçlüğü çeken çocuklara dans etmeyi öğretiyor.

Çernıh, çocukların sadece kendisinin hareketlerini taklit etmekle kalmayıp aynı enerjiyi de yakalaması gerektiğinden bunun kolay bir iş olmadığını belirtiyor.

16 yıldır işitme engelli çocuklara dans etmeyi öğreten koreograf Rimma, dans eden çocukların hareketlerini nasıl yönettiğini gösterip öğretim sürecinin sırlarını Sputnik'e verdiği röportajda anlattı: