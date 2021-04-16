Uzaya çıkışın 1. yıl dönümünde Gagarin'in yaptığı kutlama konuşması renklendirildi: ''Yaşasın barış''

Russia Today (RT) Rus kozmonot Yuri Gagarin’in uzaya çıkışının 60. yıldönümü vesilesiyle eşsiz bir video hazırladı. Renklendirilmiş videoda Gagarin’in uzay yolculuğunun birinci yıldönümünde yaptığı konuşma yer alıyor.

Rus kozmonotun tebrik mesajı 1962’de 35mm’lik bir filme kaydedilmişti ve merkez televizyonda yayınlanmıştı.

Yapay sinir ağı teknolojisi yardımıyla arşiv görüntüleri tamir edilip renklendirildi, ayrıca görüntülerdeki ses de düzeltildi. Bu sayede yıllar sonra dünyanın ilk kozmonotunun görüntüleri renkli olarak izlenebiliyor.