Rusya'da 6 kişi taşıyabilen döngüsel motorlu uçan otomobilin geliştirilmesine başlandı

Rusya İleri Araştırmalar Fonu’ndan yapılan açıklamada, Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Kolu’na bağlı Termofizik Enstitüsü’nün uzmanları, ‘Tsiklokar’ adı verilen uçan otomobili geliştirme çalışmalarını başlattığı ifade edildi.

Tamamen elektrikle çalışan araba, 600 kilogram yük veya 6 kişi taşıyabilecek. Uzunluğu 6.2, eni 6 metre olması beklenen Tsiklokar, azami 250 kmh hıza ve 500 kilometre menzile sahip olacak.

Uçan otomobilin ayrıca 30 dereceye varan eğimli yüzeye iniş yapabileceği ve dikey yüzeylere yanaşabileceği kaydedildi.

Uçan otomobilin ön tasarımının bittiği aktarılırken motorun ilk testlerinin yapıldığı ve arabanın 60 kilogramlık ilk örneğinin ilk uçuşunu gerçekleştirdiği kaydedildi. Tam boyutlu prototipin ilk uçuşunun 2022’de yapılması planlanıyor.

Proje Başkanı Yan Çibisov, teknolojinin artık denendiğini ve önümüzdeki 3 yıl içinde üretime geçileceğini söyledi.

Tsiklokar kontrolünün modern otomobillerden zor olmayacağını kaydeden Rusya İleri Araştırmalar Fonu, uçuşun doğrudan kokpitten, ağ üzerinden bir cihaz aracılığıyla veya merkezi olarak bir kontrol noktasından idare edilebileceğini anlattı.