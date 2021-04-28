Çernobil felaketinin 35. yıldönümünde yasak bölge üzerinde uçuş gerçekleştirildi

Ukrayna International Havayolları, Çernobil felaketinin 35. yıldönümü için yasak bölge üzerinde meraklıları için uçuş düzenledi.

Uçuş sırasında yolcular havadan nükleer santrali, patlamanın gerçekleştiği dördüncü reaktörün üstündeki çelik kalkanı ve terk edilmiş Pripyat kasabasını görme fırsatı buldu.

Uçaktakilere 26 Nisan 1986'daki kazanın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verilen bu olağandışı gezinin maliyeti ise 3 bin Ukrayna Grivnası, yani yaklaşık 800 Türk Lirası’ydı.