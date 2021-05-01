Rusya ve Türkiye’den Suriye’de en uzun devriye

Rus ve Türk askerler, Suriye’de en uzun mesafeli ortak devriye görevini gerçekleştirdi. Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesindeki devriye 100 kilometreyi geçen mesafede yapıldı.

Ortak Rus-Türk teçhizat konvoyu ilk kez uzunluğu 100 kilometreyi aşan güzergahtan geçerek 10 yerleşim biriminde durumu izledi.

Rus konvoyun başkanı Albay Andrey Titov, “Bu devriyenin özelliği, güzergah uzunluğu oldu. Daha fazla yerleşim birimi devriye kapsamına alındı. Görev normal geçti, teçhizat verilen görevle başa çıktı. Çoğu yerleşimlerde insanlar konvoyu memnuniyetle karşılıyor” diye açıkladı.

Devriye görevine her iki ülkeden 60’tan fazla asker ve 10’dan fazla araç katıldı. Konvoya havadan Rus savaş helikopterleri destek verdi. Rusya tarafından Tigr, Rıs ve Tayfun zırhlı otomobilleri ile BTR-80 zırhlı piyade aracı katılırken Türk askerler Kirpi zırhlı araçlar içinde hareket etti.

Ayrıca İdlib’in 13 kilometre güneydoğusundaki Trumba yerleşimi yakınlarında, M-4 karayolunda devriyeye yönelik ortak Rus-Türk tatbikatı gerçekleştirildi. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin açıklamasında, “Tatbikat sırasında, Türk tarafı ile işbirliği organize edildi, keskin nişancı saldırılarında ve tank savar silah kullanımı riskinin meydana gelmesi durumunda devriye görevlilerinin başvuracağı eylemler, mayın tespit ve imha etme, yaralıların ve hasar gören teçhizatın tahliyesi üzerinde çalışıldı” ifadesine yer verildi.