RT, 2. Dünya Savaşı döneminde yapılan çekimleri renklendirdi

Russia Today (RT) televizyonu, yapay sinir ağları kullanarak İkinci Dünya Savaşı döneminde yapılan çekimleri renklendirerek restore etti.

Videoda Kızıl Ordu’da yer alan Sovyet birliklerinin Berlin’de 4 Mayıs 1945’te gerçekleştirdikleri ilk askeri geçit töreni görüntüleniyor. Sovyet askerleri, Reichstag binasının önünden ve Brandenburg Kapısı'ndan geçit töreni düzenledi. Ayrıca Almanya'nın teslim olmasının ardından yapılan, Kızıl Ordu askerlerinin savaştan evlerine dönerken görüntülendiği nadide çekimler de restore edildi.

Daha önce RT, ilk kozmonot Yuri Gagarin'in 1962 yılında yaptığı tebrik mesajının görüntülerini, yine yapay sinir ağı kullanarak restore edip renklendirmişti.