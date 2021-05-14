Güney Çin'de gece görülen nadir şimşek patlamaları

Çin’in güneyindeki Guiyang kentinde gözlenen bu olağandışı olaya bir fırtına sırasında yüksek irtifa elektrik salınımı ve kırmızı şimşeklerin neden olduğu belirtildi.

Genellikle yerden yaklaşık 30 ila 90 kilometre yükseklikte bir fırtına bulutunun tepesinde meydana gelen bu doğal olaydaki şimşeklerin, yaklaşık beş ila on kilometre genişliğinde olabildikleri biliniyor. Söz konusu olay yaklaşık on ila yüz milisaniye gözlemlenebiliyor.