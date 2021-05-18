Bir kuşun yuvasını traktör tarafından yıkılmaktan kurtarması, kameraya yansıdı

Kuşun aracın ilerlediği yola çıkıp yüksek sesle çığlık atmaya başlaması üzerine yuvayı fark eden çiftçi, traktörü tam zamanında durdurdu. Kuşun yuvasını kurtarması, kameraya yansıdı.
Tayland'da bir kuş, yuvasının traktör tarafından yıkılmasını engellemeyi başardı.
Kuşun aracın ilerlediği yola çıkıp yüksek sesle çığlık atmaya başlaması üzerine yuvayı fark eden çiftçi, traktörü tam zamanında durdurdu. Kuşun yuvasını kurtarması, kameraya yansıdı.
Güney Çin'de nadir görülen kırmızı şimsek patlamaları görüldü. Guiyang'da gece yarısı çekilen video, gece gökyüzünde parlayan ve titreyen kırmızı ışıldama bulutlarını gösteriyor.
İsrail, düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurarak yıktı.
Russia Today (RT) televizyonu, yapay sinir ağları kullanarak İkinci Dünya Savaşı döneminde yapılan çekimleri renklendirerek restore etti.
Rus ve Türk askerler, Suriye’de en uzun mesafeli ortak devriye görevini gerçekleştirdi. Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesindeki devriye 100 kilometreyi geçen mesafede yapıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)