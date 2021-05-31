Su-27 avcı uçağının Mi-26 helikopteri tarafından taşınması, kameraya yansıdı

Kullanım dışı kalan avcı uçağı, Gatçina'daki askeri hastane alanına ulaştırılarak anıt olarak sergilenecek.

Helikopterin avcı uçağıyla uçuşu, 150-200 metre yükseklikte saatte 100-150 km hızla gerçekleştirildi.

2000'li yıllarda Mi-26 helikopteri, dışına asılı olan bir Tu-134 yolcu uçağını da taşıdı.