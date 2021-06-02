Rus fotoğrafçı, buzlu sularda eğlenen kutup ayılarını drone ile görüntüledi

Drone ile kaydedilen görüntülerde yüzen ve suya dalan kutup ayıları görülüyor:

'Ayı Devriyesi' projesi

Fotoğrafçı Deminov, insanların hayvanlardan ve hayvanların insanlardan uzak durmalarını sağlayarak koruyan 'Ayı Devriyesi' projesinde yer alıyor.

Küresel ısınmanın etkisiyle buzullar daha fazla eridikçe, aç kalan kutup ayıları yiyecek aramak için Rusya’nın kuzey kutup bölgelerindeki kasabalara gidiyor. Hem insan hem de ayılara yönelik tehdit ihtimali riskini önlemek için, kasabalarda ayıları korkutmak için oluşturulan kutup ayısı devriyeleri, Arktika'nın farklı bölgelerinde faaliyet gösteriyor.