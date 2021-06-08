Çinli sanatçı yaptığı mikro heykelciklerle kalem uçlarına yaşam katıyor

Lisedeyken kalem uçlarına heykeller yapmaya başlayan Li’nin çalışmaları göz dolduruyor.

Sanatına odaklanmak için işinden ayrıldı

Kalem uçlarına bitki, hayvan, enstrüman ve çeşitli figürler oyan Li, 2021 yılında çalışmalarına odaklanmak için işinden ayrıldı. Ancak bu tutkusu konusunda ailesi de dahil olmak üzere kimseden destek göremedi. Li, “Kalem ucundan eserler vermek benim hayallerimden biri. Başkalarının alay etmediği hayallerin, uğruna savaşılacak hayaller olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Gün geçtikçe internette popülerlik kazanmaya başlayan Li’nin çalışmaları 89 euro ila 128 euro fiyata alıcı buluyor.