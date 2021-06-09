Avustralya’da bulutun dağın üzerinden geçtiği anlar ‘büyüledi’

Bluff Knoll dağını saran bulutun geçiş anı, Jigar Gosrani isimli bir kişi tarafından kayda alındı ve hızlandırılmış olarak yayınlandı.
Gosrani gün doğumundan sonra tanık olduğu bu anları ‘büyüleyici’ olarak nitelendirdi.
Avustralya’daki Bluff Knoll dağı üzerinde görülen ilginç bulut göz doldurdu. Bulutun geçiş süreci kameraya alındı.
Bluff Knoll dağını saran bulutun geçiş anı, Jigar Gosrani isimli bir kişi tarafından kayda alındı ve hızlandırılmış olarak yayınlandı.
Gosrani gün doğumundan sonra tanık olduğu bu anları ‘büyüleyici’ olarak nitelendirdi.
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