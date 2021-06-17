Çinli sanatçı, ceviz kabuğuna ‘dünyayı sığdırıyor’

Xiao Die (Küçük Kelebek) olarak bilinen Bao, ceviz kabuklarının içine çiçekler, hayvanlar ve manzaralar sığdırıyor.

Bao, kilden yaptığı figürleri yerleştirdiği ceviz kabuklarını kırmadan iki parçaya ayırmanın başta en çok zorlandığı şey olduğunu söylüyor.

Bao’nun şu an sosyal medyada 300 binden fazla takipçisi var.